WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert beendet. Nachdem der ATX im Verlauf noch klar tiefer notiert hatte, ging es in den letzten Handelsminuten wieder deutlich nach oben. Der österreichische Leitindex schloss bei 3331,09 Punkten - knappe 0,06 Prozent im Plus. Der ATX Prime stand am Ende dünne 0,03 Prozent höher bei 1674,15 Zählern.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt. Ökonomen hatten mit dem Anstieg in dieser Höhe in etwa gerechnet.