Globaler Flächenanspruch durch Biokraftstoffe gering (FOTO)

Berlin (ots) - 2021 wurden weltweit auf ca. 1,4 Mrd. ha Kulturpflanzen wie

Getreide, Ölsaaten, Eiweiß-, Zucker- und Faserpflanzen, Obst, Gemüse, Nüsse u.

a. angebaut. Davon wurde das meiste zur Ernährung eingesetzt - direkt oder

indirekt über die Verfütterung an Nutztiere. Nur rund 8 % der Anbaufläche

dienten der Lieferung von Rohstoffen für die Produktion von Biokraftstoffen.



Die Rohstofferzeugung für die Verwendung in Biokraftstoffen konzentriert sich

auf Regionen mit strukturellen Überschüssen. Dies ist ablesbar an den im

Vergleich zur EU hohen Mandaten für die Beimischung, z. B. in Indonesien (35 %

Biodiesel) oder in den USA (15 % Bioethanol). Die Gründe liegen vorrangig in der

Markt- und Preisstabilisierung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise sowie in

der Lieferung eines Beitrages zur Energieversorgungssicherheit. Ohne

Biokraftstoffe mit ihrer angebotspuffernden Wirkung würde sich der Druck auf die

Rohstoffpreise erhöhen.