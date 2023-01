Asep Inc. unterzeichnet mit dem führenden chinesischen Medizindiagnostikspezialisten Sansure Biotech Inc. ein ‚Joint Venture Term Sheet‘ und bereitet sich damit auf die Markteinführung des Sepsis-Diagnosetools SepsetER in China vor

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 27. Januar 2023 /IRW-Press/ Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Sansure Biotech Inc. (Sansure), einem führenden chinesischen Medizindiagnostikunternehmen, ein Term Sheet zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet hat. Das Term Sheet wurde am 29. September 2022 unterzeichnet. Beide Parteien werden weiter über die konkreten Bedingungen der Zusammenarbeit verhandeln, um in den kommenden Monaten eine endgültige Vereinbarung zu schließen. Der Deal unterstreicht das wachsende weltweite Interesse an der von Asep Inc. auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelten Methode der Sepsis-Früherkennung, die sich in bisherigen klinischen Studien als äußerst präzise erwiesen hat. Aus aktueller Sicht könnten damit Leben gerettet, die Spitalsbilanzen deutlich verbessert sowie der Einsatz von Antibiotika bei Patienten, die nicht an einer Sepsis leiden, verringert und damit Antibiotikaresistenzen verhindert werden.

Das Term Sheet ist quasi der ‚Fahrplan‘ für ein Joint Venture in Vorbereitung auf die Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie die Nutzung, Unterlizenzierung und Vermarktung von SepsetER, dem von Asep Inc. entwickelten Sepsis-Diagnosekit der ersten Generation, für den Einsatz auf dem chinesischen Markt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sansure Kapital in das Joint Venture investieren und Asep Inc. überträgt seine Patentrechte an SepsetER für den chinesischen Markt in Form einer Unterlizenz auf Sansure und erhält dafür nach Markteinführung des Diagnosetools entsprechende Lizenzgebühren.

Laut Angaben des National Center for Biotechnology Information in den Vereinigten Staaten (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) starben im Jahr 2015 knapp zwei Millionen Menschen in China an den Folgen einer Sepsis.1 Die Häufigkeit der Todesfälle in diesem Land ist ungewöhnlich hoch (66,7 von 100.000 Menschen), weshalb chinesische Biotechnologieunternehmen an einem fortschrittlicheren Diagnoseinstrument interessiert sind. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2021, die in der notfallmedizinischen Abteilung des Tianjin Medical University General Hospital durchgeführt und von der Firma BioMed Central Ltd. (biomedcentral.com) veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Häufigkeit und die Sterblichkeitsrate von Sepsis und septischem Schock in China deutlich höher sind als in Nordamerika und Europa.2