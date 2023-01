JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Er kenne Hein Schumacher nicht, begrüße aber die Ernennung eines externen Kandidaten, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterkonzerns. Obwohl Schumacher von einer Genossenschaft komme, bringe er Erfahrung an führender Stelle bei großen und börsennotierten Unternehmen mit./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 02:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 46,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Deboo

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m