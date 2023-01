Tier One Silver definiert Porphyr-Kupfer-Ziele bei Curibaya

Vancouver, Kanada - 30. Januar 2023 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ...) freut sich bekannt zu geben, dass die jüngsten geophysikalischen Vermessungsergebnisse in Verbindung mit den vorhandenen Explorationsdaten zur Identifizierung von zwei Porphyr-Kupfer-Zielen geführt haben, die unter der epithermalen Silber-Gold-Mineralisierung liegen, die an der Oberfläche des Projekts Curibaya im Süden Perus definiert ist. Tier One Silver schloss Ende 2022 eine 42,7 km lange geophysikalische Vermessung (Controlled-Source-Audio-Frequency Magnetotelluric, CSAMT) über dem zentralen Teil des Projekts Curibaya ab (Abbildung 1). Diese neuen Datensätze wurden in das Explorationsmodell integriert, das auf früheren geophysikalischen, geochemischen und geologischen Datensätzen aufbaut, um Ziele für das nächste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Projekt zu erstellen. Die Bohrungen, die voraussichtlich im zweiten Quartal beginnen werden, werden etwa 5.000 Meter (m) umfassen, um die hochgradige epithermale Silber-Gold-Mineralisierung, die an der Oberfläche definiert wurde, weiter zu verfolgen und die beiden wichtigsten leitenden Merkmale anzupeilen, die möglicherweise mit einem Porphyrsystem in Zusammenhang stehen.