Gefährlicher Eisenmangel - besonders bei Frauen

Vor allem nach der Geburt und in der Stillzeit ist der Eisenbedarf erhöht. Bildquelle: Fotorech / pixabay.com

Eisenmangel ist ein weit verbreitetes Problem, insbesondere bei Frauen. Ein Mangel an Eisen kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, darunter Müdigkeit, Schwäche, Konzentrationsschwierigkeiten und eine verminderte Immunabwehr.

Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des Blutfarbstoffs Hämoglobin, der für den Transport von Sauerstoff im Körper verantwortlich ist. Ein Mangel an Eisen kann dazu führen, dass der Körper nicht genug Sauerstoff erhält, was zu Müdigkeit und Schwäche führen kann. Eisenmangel kann auch das Risiko für Infektionen erhöhen, da das Immunsystem geschwächt wird.



Eisenmangel trifft Frauen besonders häufig

Frauen sind besonders gefährdet für Eisenmangel, da sie durch Menstruation und Schwangerschaft höhere Eisenbedürfnisse haben. Während der Menstruation verliert der Körper mit der Monatsblutung jeden Monat Eisen, und während der Schwangerschaft benötigt der Körper mehr Eisen, um sowohl die Mutter als auch das ungeborene Kind mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen.



Nach der Geburt und in der Stillzeit ist der Bedarf besonders hoch

Eisenmangel ist auch ein häufiges Problem nach der Geburt und während der Stillzeit. Während der Schwangerschaft und Geburt verliert eine Frau viel Blut und dadurch auch viel Eisen.

Eine gute Vorbereitung auf eine Schwangerschaft beinhaltet auch das Aufstocken der Eisenreserven. Besonders bei einem Kinderwunsch ist es sinnvoll, bereits vor der Schwangerschaft auf eine ausreichende Eisenzufuhr zu achten. Auch Folsäure (Folat) ist in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit, da es zum Wachstum des mütterlichen Gewebes beiträgt. Insbesondere während der Schwangerschaft sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Folsäure geachtet werden.

Auch während der Stillzeit benötigt der Körper mehr Eisen, um sowohl die Mutter als auch das Baby mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen.

Ein Eisenmangel in der Stillzeit kann zu Müdigkeit, Schwäche und Konzentrationsschwierigkeiten führen und das Risiko für Infektionen erhöhen. Ein Eisenmangel kann auch die Milchproduktion beeinträchtigen und die Mutter in ihrer Fähigkeit beeinträchtigen, ihr Baby ausreichend zu stillen. Es ist wichtig, dass Frauen nach der Geburt und während der Stillzeit ihren Eisenbedarf decken, um ihre Gesundheit und die des Babys zu unterstützen. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Eisen ist, ist wichtig, aber manchmal kann eine Ergänzung notwendig sein.

Auch Kinder benötigen besonders viel Eisen



Eisenmangel ist auch ein häufiges Problem bei Kindern. Eisen ist ein wichtiger Nährstoff für das Wachstum und die Entwicklung des Körpers, insbesondere des Nervensystems, und ein Mangel kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Kinder, die unter Eisenmangel leiden, können unter Müdigkeit, Schwäche, Konzentrationsschwierigkeiten und einer verminderten Immunabwehr leiden. Ein Eisenmangel kann sowohl das Wachstum als auch die Leistung in der Schule beeinträchtigen.

Eisenmangel ist besonders häufig bei Säuglingen und Kleinkindern, die sich auf eine ausschließlich Milchdiät verlassen, sowie bei älteren Kindern, die eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise haben. Auch Kinder, die an chronischen Blutungen oder häufigen Infektionen leiden, sind eher gefährdet.

Es ist wichtig, dass Eltern darauf achten, dass ihre Kinder ausreichend Eisen erhalten, um ihre Gesundheit und Entwicklung zu unterstützen. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Eisen ist, ist wichtig, aber manchmal kann eine Ergänzung notwendig sein.



Sportler haben einen erhöhten Eisenbedarf

Sportler haben einen erhöhten Eisenbedarf, da bei sportlicher Aktivität vermehrt Blut fließt und dadurch mehr Eisen benötigt wird. Insbesondere Ausdauersportler, die regelmäßig und intensiv trainieren, haben ein erhöhtes Risiko für Eisenmangel. Durch den vermehrten Blutfluss wird mehr Sauerstoff in die Muskeln transportiert, was zu einem höheren Bedarf an Hämoglobin, dem Eisen enthaltenden Bestandteil des Blutes, führt.

Ein Eisenmangel kann zu Leistungseinbußen, Müdigkeit und einer verminderten Immunabwehr führen. Sportler, die unter Eisenmangel leiden, können Schwierigkeiten beim Training haben und sich schneller ermüden. Auch die Regenerationszeit nach dem Training kann sich verlängern.

Es ist wichtig, dass Sportler ihren Eisenbedarf decken, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Eisen ist, ist wichtig, aber manchmal kann eine Ergänzung notwendig sein.

Lebensmittel, die besonders reich an Eisen sind, umfassen:

Fleisch, vor allem Rindfleisch, Lammfleisch und Leber

Geflügel, wie Hähnchen und Truthahn

Fisch und Seafood, insbesondere Muscheln und Austern

Eier

Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Erbsen und Linsen

Vollkornprodukte

Nüsse und Samen, wie Sesam und Kürbiskerne

Trockenfrüchte, wie Datteln, Feigen und Aprikosen

Grünblattgemüse, wie Spinat, Brokkoli und Grünkohl



Es ist zu beachten, dass pflanzliche Lebensmittel, die Eisen enthalten, in der Regel nicht so gut vom Körper aufgenommen werden wie tierische Lebensmittel. Um die Eisenaufnahme zu erhöhen, kann es hilfreich sein, pflanzliche Lebensmittel mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln zu kombinieren.

Eine ausgewogene Ernährung, die reich an diesen Lebensmitteln ist, kann dazu beitragen, den Eisenbedarf des Körpers zu decken, insbesondere bei Personen mit erhöhtem Bedarf, wie Sportler, Schwangere, Kinder und Frauen können jedoch oft trotz guter Ernährung nicht ausreichend versorgt werden.



Floradix von Salus

Eine mögliche Lösung für Eisenmangel ist die Einnahme eines Eisenpräparats wie Floradix Kräuterblut mit Eisen von Salus. Das Produkt enthält natürliches Eisen aus fermentiertem Weizenextrakt sowie eine Vielzahl von Kräutern und Vitaminen, die die Eisenaufnahme im Körper unterstützen. Es ist in flüssiger Form erhältlich und leicht einzunehmen. Es enthält auch Vitamin C, das die Aufnahme von Eisen fördert und B-Vitamine, die für die Energiegewinnung und das Nervensystem wichtig sind.

Eisenmangel ist ein ernstes Problem. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind wichtig, um den Eisenbedarf des Körpers zu decken, aber manchmal kann eine Ergänzung notwendig sein. Floradix Kräuterblut mit Eisen ist eine natürliche und pflanzliche Lösung, die dazu beitragen kann, den Eisenbedarf des Körpers zu decken und dadurch die Gesundheit zu unterstützen.

