Ravensburger Geschäft schwächt sich nach Pandemie ab (FOTO)

Ravensburg (ots) - Nach einem außerordentlich starken Wachstum während derPandemiejahre ist der Umsatz der Ravensburger Gruppe im vergangenenGeschäftsjahr 2022 um 6 % auf 598 Mio. Euro zurückgegangen. Dies ergab sich auchaus einem veränderten Marktumfeld: Sinkende Kaufkraft und wirtschaftlicheUnsicherheit der Konsumenten führten in Deutschland und anderen europäischenMärkten zu rückläufigen Umsätzen in der Spielwarenbranche. Dennoch lag derUmsatz von Ravensburger im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der pandemiebedingtenSonderkonjunktur, um 14 % höher. Im aktuellen Geschäftsjahr knüpft dasUnternehmen hohe Erwartungen an seinen Einstieg ins Sammelkartengeschäft. Dieserfindet im September mit der weltweiten Markteinführung des Sammelkartenspiels"Disney Lorcana" statt.Der Umsatz mit Ravensburger Puzzles nahm 2022 nach extremen Steigerungen in denvorangegangenen Pandemie-Jahren um 13 % ab, lag aber dennoch um 27 % höher alsvor der Pandemie. So hielt die Begeisterung für Puzzles auch nach den Lockdownsmerklich an. Zugleich gewann Ravensburger in seinen wichtigsten Märkten und vorallem in den USA und Kanada Marktanteile im Puzzlegeschäft. Die für ihreHolzeisenbahnen bekannte Marke BRIO legte mit einem Plus von 8 % deutlich zu.Auch das Ravensburger Spieleland erzielte ein starkes Umsatzwachstum. DieBesucherzahl des Freizeitparks stieg in der vergangenen Saison auf 440.000 undübertraf damit auch die Gästezahlen vor der Pandemie.Stetigkeit in schwierigem Marktumfeld"Es war ein turbulentes Jahr 2022 mit drastisch veränderten Marktbedingungen",betonte der Ravensburger Finanzvorstand Hanspeter Mürle am Vorabend derNürnberger Spielwarenmesse. Steigende Inflation, extrem erhöhte Logistikkostenund teurere Erzeuger-Preise im energieintensiven Sektor Papier und Pappe hättenzu erheblichem Kosten- und Margendruck geführt. "Wir fokussieren uns daher aufein effizientes Kostenmanagement, gleichzeitig sind wir gut aufgestellt, umweiter in die Zukunft von Ravensburger zu investieren."In Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 setzt Vorstandsvorsitzender Clemens Maierauf bewährte Ravensburger Stärken: "Als langfristig orientiertes Unternehmenführen wir unsere Strategie der Internationalisierung und Innovation fort undwerden in neuen Märkten und Produktfeldern aktiv. Nicht zuletzt bieten wirProdukte an, die auch in schwierigen Zeiten gefragt sind und Essentiellesvermitteln: Freude und Gemeinsamkeit."Ausbau des Geschäfts in Asien und MexikoSeit mehreren Jahren investiert Ravensburger verstärkt in dieInternationalisierung der Unternehmensgruppe und setzt diesen Kurs weiter fort.