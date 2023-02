Hamburg (ots) - Deutschlands größtes Wissensmagazin GEO vergibt ab sofort einNachhaltigkeitssiegel und erschließt damit ein neues Geschäftsfeld. Die Frage,wie nachhaltig Unternehmen agieren, spielt in Geschäftsbeziehungen eine immerwichtigere Rolle. Kund:innen fragen danach, Beschäftigte und Bewerberinnen,Auftraggeber, Lieferanten und Dienstleister ebenfalls. Und meist ist diese Frageschwer zu beantworten. Mehr Orientierung und Transparenz schafft die von GEOgemeinsam mit der Transformationsberatung "Licennium Partners" entwickelteZertifizierung GEO CIRCLEFY.Der Zertifizierungsprozess erfolgt durch die unabhängigenTransformationsexpert:innen von Licennium. Mit einem differenziertenScoringmodell und der entsprechenden Auditierung wird der Entwicklungsstandeines Unternehmens bewertet: Wie weit ist es auf dem Weg zurKreislaufwirtschaft? Dabei schaut GEO CIRCLEFY nicht nur auf den Status-Quo,sondern auch auf die Entwicklungsdynamik in den jeweils zwei zurückliegenden undzukünftigen Geschäftsjahren. So werden sowohl der Innovationswille als auch dieInnovationsfähigkeit des Betriebs bei CSRD/Governance und Transformationsthemenbetrachtet. Je nach Ergebnis der Auditierung wird das Unternehmen mit einemSiegel in Gold , Silber oder Bronze ausgezeichnet. Betriebe, die mindestens"Silber" erlangen, können für eine Dauer von zwei Jahren mit dem Siegel werben -und es zum Beispiel auch auf ihre Produkte drucken, um zu zeigen: DiesesUnternehmen handelt nachhaltig.

GEO-Chefredakteur Jens Schröder: "Wir bei GEO haben vor zwei Jahren einumfassendes Nachhaltigkeitsversprechen abgegeben und uns auf den Weg gemacht.Seitdem haben wir viel erreicht, seit einem Jahr produzieren wir das Magazinklimaneutral. Aber: Nachhaltigkeit ist ein Prozess, eine Entwicklung, an derUnternehmen ständig arbeiten müssen - auch wir entwickeln uns immer weiter. Wirlassen andere an unseren Erfahrungen teilhaben, um sie zu ermutigen. Mit unseremneuen Nachhaltigkeitssiegel bieten wir unsere Expertise an, unterstützenBetriebe auf ihrem Weg und möchten für mehr Transparenz bei Verbraucherinnen undVerbrauchern sorgen. Wichtig war uns dabei, einen innovativenNachhaltigkeitsstandard zu schaffen, der den Prozess abbildet und nicht nurKennzahlen abfragt oder einzelne Produkte bewertet."Florian Wagner und Lars Donath, Geschäftsführer von Licennium: "Mit GEO CIRCLEFYhaben wir ein Siegelformat entwickelt, mit dessen Hilfe die Unternehmen ihreInnovationsfähigkeit im Bereich der Nachhaltigkeit nach außen beweisen können.Ein wichtiger Themenbereich neben der Kreislaufwirtschaft bildet auch diekommende EU-Taxonomie. So ist GEO CIRCLEFY nicht nur ein neuer Standard, sondernzeigt gleichzeitig, wo ein Unternehmen steht und wo noch Handlungsbedarfbesteht. GEO ist für uns eine Institution mit hoher Glaubwürdigkeit und daherder natürliche Partner für diesen innovativen Standard."Weitere Informationen zum Siegel unter http://www.geo.de/circlefyÜber GEO:GEO ist das größte Wissensmagazin Deutschlands. Seit 45 Jahren erfolgreich imMarkt etabliert, erzählt es Geschichten, die bewegen und unseren Blick auf dieWelt verändern. Mit tief recherchierten Inhalten, opulent bebildert undunterhaltsam aufgeschrieben, erreicht GEO Monat für Monat 2,39 MillionenLeser:innen (AWA 2021). GEO inspiriert seine Leserschaft, sich für die Schönheitunseres Planeten zu begeistern, seine zunehmende Bedrohung zu verstehen und sichfür den Schutz seiner Lebensräume und Bewohner einzusetzen. Und GEO engagiertsich selbst für eine nachhaltige Zukunft, setzt das Thema Nachhaltigkeit in denMittelpunkt seiner Aktivitäten. Seit Anfang 2022 ist GEO klimaneutral. Zu demMagazin gehört ein multimedialer GEO-Kosmos mit zahlreichen Heftreihen,Digitalangebot, Podcasts, Veranstaltungen und TV-Formaten wie GEO TELEVISION undGEO WILD.Über Liccenium:Licennium wurde 2007 gegründet und ist eine Strategie- undTransformationsberatung mit dem Fokus Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist alsPartnernetzwerk strukturiert und hat seinen Hauptsitz in Köln. AlsEnd-to-End-Beratungsunternehmen ist Licennium auf die organisationsspezifischeEntwicklung und Transformation der vier initialen Nachhaltigkeitsthemenspezialisiert: CSRD/Governance & Kommunikation, Ressourceneffizienz, CircularEconomy und Effektivität. Aus dieser Perspektive heraus wurde auch dasSiegel-Format GEO CIRCLEFY entwickelt.