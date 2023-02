DZ BANK stuft SOFTWARE AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Software AG von 20 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Ausblick auf 2023 sei eine herbe Enttäuschung, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Zeit weiterhin noch nicht gekommen für ein Investment in die Aktie. Aufgrund der Tatsache, dass Investoren über viele Jahre immer wieder enttäuscht worden seien, sei ein signifikanter Bewertungsabschlag zur Vergleichsgruppe gerechtfertigt./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 16:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 16:11 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -11,81 % und einem Kurs von 21,96EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m