TAIPEI, Taiwan, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- MSI kündigt heute die Back to Work -Aktion an, die vom 31. Januar 2023 17:01 Uhr deutscher Zeit bis zum 27. Februar 2023 16:59 Uhr deutscher Zeit läuft. MSI lädt dazu ein, einen einfachen Test zu absolvieren, um die bestmögliche PC-Lösung für die Arbeiten im neuen Jahr zu empfehlen.

Darüber hinaus haben die Nutzer die Chance, einen MSI Modern LED Lux zu gewinnen, wenn sie den Test absolvieren. Außerdem wird unter den Teilnehmern, die die empfohlenen MSI PC-Lösungen gekauft haben, der Hauptpreis, der MSI Modern MD272QPW, verlost.

Das Ergebnis der Verlosung wird am 30. März 2023 auf der Landing Page der Back to Work-Promotion bekannt gegeben, und die glücklichen Gewinner werden per registrierter E-Mail benachrichtigt.

Zum Back-to-Work-Test geht es hierlang: https://www.msi.com/Landing/Back-to-Work-2023

Informationen zum MSI-Prämienprogramm

Shout Out for MSI – Eure Bewertung könnte anderen Personen bei der Entscheidungsfindung helfen. Schreibt eine Bewertung und gebt MSI Bescheid. Es warten coole Prämien auf Euch!

MSI Prämienprogramm – Bewertet ein Produkt, verschickt Empfehlungen an Freunde oder nehmt an anderen Aktionen teil, um bis zu 500 Punkte zu verdienen. Registriert euch jetzt und schaltet exklusive Vorteile frei!

