Lukka gibt ersten Head of Europe inmitten globaler Expansion bekannt

LONDON, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Lukka, der führende Anbieter von institutionellen Krypto-Daten und Software, hat den ehemaligen Beirat von Lukka, Ian Hurst, in einer neu geschaffenen Position zum Head of Europe ernannt. Vor seiner Tätigkeit und Beraterposition bei Lukka war Hurst Partner bei Mckinsey & Company, wo er ein langjähriger Leiter im Bereich Financial Institutions Practice des Unternehmens war. Nach seiner Zeit bei Mckinsey wechselte er als General Manager of Global Financial Services zu IBM, wo er für die allgemeinen Beziehungen zu großen Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt verantwortlich war.

Der in London ansässige Hurst wird eng mit Lukkas anderen Führungskräften zusammenarbeiten, um das Geschäft in den europäischen Märkten weiter auszubauen. Darüber hinaus wird seine Erfahrung als globaler Finanzleiter es ihm ermöglichen, Lukka als Vorreiter auf den sich entwickelnden Krypto-Finanzmärkten der Region zu positionieren.

„Ich freue mich sehr, von meiner Beraterrolle zur Position als Head of Europe zu wechseln und Lukka bei unserer europäischen Expansion zu leiten. Lukka hat ein großes Potenzial, die institutionelle Beteiligung an digitalen Vermögenswerten in der Region zu erleichtern, und ich freue mich darauf, das Unternehmen in Richtung dieser Möglichkeiten zu führen." Ian Hurst, Head of Europe.

Diese Ankündigung folgte unmittelbar auf die Bekanntgabe, dass Lukka sein europäisches Büro in Zug, in der Schweiz, eröffnet, zusammen mit dem Abschluss eines bedeutenden Vertrags mit dem Schweizer Unternehmen Bitcoin Suisse, was die Absicht des Unternehmens signalisiert, seine europäische Reichweite weiter auszubauen.

