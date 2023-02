FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag knapp unter die Marke von 1,10 US-Dollar gerutscht. Seine deutlichen Kursgewinne vom Vorabend konnte er jedoch größtenteils verteidigen. Bis zum Mittag sank der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0986 US-Dollar. Der Euro hatte in der Nacht noch mit 1,1033 Dollar den höchsten Stand sei Anfang April erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0894 Dollar festgesetzt.

Rückenwind erhielt der Euro am Mittwochabend. Die US-Notenbank Fed hob ihre Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an und stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht. Fef-Chef Jerome Powell sei es jedoch nicht gelungen, die Märkte vollends zu überzeugen, erklärte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. "Man kann nicht immer einen starken Tag haben." Der US-Dollar gab während Powells Auftritt deutlich nach, der Euro profitierte.