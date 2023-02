"Viele Leute sagen, dass Daten das neue Gold sind, wenn sie über die Cloud und andere Bewegungen in der Technologie sprechen. Ich denke, dass das jetzt mit Künstlicher Intelligenz noch mehr zutrifft", so Wood in der CNBC-Sendung "Squawk Box".

Die meisten der Unternehmen in ihrem Portfolio hätten zudem den sogenannten Datenvorteil, den Wood als die "geheime Zutat" betitelt. ChatGPT zum Beispiel, ein KI-generierter Chatbot, sei in der Lage, überzeugende Inhalte zu produzieren, weil er die gesamte Geschichte des Internets auswerte und Fragen auf der Grundlage dieser Geschichte beantworte, so Wood.