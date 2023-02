Organic Garden macht die Großverpflegung zukunftsfähig und lecker (FOTO)

München (ots) - Organic Garden denkt Ernährung neu: gesund für Mensch und Natur

muss es sein - und richtig gut schmecken. Zum holistischen Nachhaltigkeitsmodell

gehören neben der Entwicklung, der Herstellung und dem Direktvertrieb eigener

Speisen und Produkte sowie der bald eigenen ersten Farm, auf der Lebensmittel in

einem umweltschonenden Kreislauf ganzjährig angebaut werden, die

Gemeinschaftsverpflegung.



Mit seinem ganzheitlich-digitalen Großverpflegungs-Konzept reformiert das

Food-Tech Start-up Organic Garden aus Ingolstadt die Verpflegung in Schulen,

Betrieben und Pflegeeinrichtungen - und setzt seine innovative Lösung erstmals

in Kooperation mit der WISAG Catering GmbH & Co. KG bei 50Hertz in Berlin um.

Mit großem Erfolg.