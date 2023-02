Feiern Sie das chinesische Neujahrsfest mit der ganzen Welt, besuchen Sie Jiangsu im Jahr des Hasen

In diesem Jahr haben die visuellen Konvergenz-Medienprodukte für das chinesische Neujahrsfest, die Elemente der Wahrzeichen von Jiangsu integrieren, wie den Scherenschnitt – ein immaterielles Kulturerbe – und andere charakteristische Elemente, das Jahr des Hasen-Banner unserer sozialen Medien, Fotos von Online-Puzzlespielen, chinesische Neujahrsposter und andere kreative visuelle Produkte hervorgebracht, die auf mehreren Plattformen an der Spitze standen. Wir möchten unseren ausländischen Fans ein interessantes und einzigartiges chinesisches Neujahrsfest in Jiangsu mit einer mehrstufigen Vision präsentieren.

NANJING, China, 4. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Da das Jahr des Hasen im Jahr 2023 noch ganz am Anfang steht, wurden über das Social-Media-Konto für ausländischen Zugang @Visit Jiangsu des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu mehrere Aktivitäten zum chinesischen Neujahrsfest auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und TikTok durch verschiedene kreative interaktive Formen wie Videos, Bilder und Texte, digitales Live-Streaming, Online-Interaktion, Gruß zum chinesischen Neujahrsfest in mehreren Sprachen als Challenge und vieles mehr gestartet, um Menschen aus aller Welt zu helfen, das chinesische Neujahrsfest und die Kultur von Jiangsu kennenzulernen. Die Beiträge erreichten 3,08 Millionen Follower und sammelten 662.000 Interaktionen, die fast 100 Länder und Regionen weltweit abdeckten und den Menschen ein audiovisuelles Fest des „Charme von Jiangsu" bescherten, das ihnen die Atmosphäre des chinesischen Neujahrsfestes vermittelte.

Gleichzeitig wurde auf unserem Social-Media-Account @Visit Jiangsu eine spezielle Spalte „Der Charme von Jiangsu" mit dem Thema „Frohes Chinesisches Neujahr" eingerichtet. Die Spalte wird mit den Themen „Wissen über chinesische Neujahrsbräuche in Jiangsu", „Chinesisches Neujahrsessen in Jiangsu" und „Tour durch Jiangsu während des chinesischen Neujahrs" in den entsprechenden Landessprachen im Ausland produziert, um die Kultur, das Essen und die Touristenattraktionen zum chinesischen Neujahr vorzustellen.

Darüber hinaus hat @Visit Jiangsu kontinuierlich reichhaltige Programme zum chinesischen Neujahrsfest in die „Cloud-Live-Übertragung" aufgenommen und seine digitale Innovation weiter verbessert. Das Projekt @Visit Jiangsu kombinierte außerdem verschiedene Formen der Performance mit immersiven Szenen, indem es verschiedene Arten von Darbietungen zum chinesischen Neujahrsfest über die Kultur von Jiangsu einführte, den AR-Filter für das chinesische Neujahrsfest anpasste und andere Möglichkeiten nutzte, um eine neue sensorische Erfahrung der Kultur und des Tourismus zum chinesischen Neujahrsfest zu schaffen. Bis jetzt wurde der AR-Filter 250.000 Mal genutzt und hat 116.000 Interaktionen gesammelt. Menschen aus der ganzen Welt nahmen am @Visit Jiangsu Year of the Rabbit AR Filter teil, um gemeinsam das chinesische Neujahr zu feiern.

Am Abend des chinesischen Neujahrsfestes führte @Visit Jiangsu eine Aktion mit dem Titel „Begrüßung des chinesischen Neujahrsfestes in mehreren Sprachen" auf den Social-Media-Plattformen im Ausland durch, um die intensive Atmosphäre des chinesischen Neujahrsfestes mit Freunden im Ausland zu teilen. Wir luden Fans und wichtige Meinungsbildner aus dem Ausland ein, das chinesische Neujahr zu begrüßen, das chinesische Neujahr mit @Visit Jiangsu zu feiern, die besten Wünsche für das chinesische Neujahr zu übermitteln und den Charme der mehrsprachigen Neujahrsgrüße zu erleben, die verschiedene Sprachen und Kulturen durch Videos und Bilder näher zusammenbringen.

Eine Reihe von Aktivitäten unter dem Motto „Happy Chinese New Year", die vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu ins Leben gerufen wurden, zeigten dem Publikum im Ausland die festliche Atmosphäre und das Freizeitleben während des chinesischen Neujahrsfestes und vermittelten ein offeneres, vielfältigeres und energiegeladeneres Bild von Jiangsu, China.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1995489/video.mp4

