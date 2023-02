Strukturierte Anlageprodukte, wie beispielsweise Top Plus-Zertifikate, bieten Anlegern gegenüber direkten Aktieninvestments den absoluten Mehrwert, dass sie nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Rendite erzielen können.

Derzeit bietet die HVB unter anderem Top Plus-Zertifikate auf die Mercedes-Benz- (ISIN: DE0007100000) und die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) zur Zeichnung an. Während das Zertifikat auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE000HVB7J15) in den nächsten drei Jahren bei einem bis zu 25-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttorendite von 27,50 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE000HVB7J07) sogar eine Bruttorendite von 31,50 Prozent in Aussicht. Am Beispiel des Zertifikates auf die Siemens-Aktie soll die einfache Funktionsweise dieser Produkte veranschaulicht werden.