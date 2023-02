FORDLiive-Center in Köln hat seinen Betrieb aufgenommen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Zentrale Aufgabe: Unterstützung der Ford Transit-Center mit dem Ziel, dieEinsatzbereitschaft der Kundenfahrzeuge zu maximieren- Smarte Wartung dank Fahrzeug-Zustandsdaten in Echtzeit undReparatur-Statusdaten- Datenschutz wird großgeschrieben- Kommandozentrale: die 9 x 2 Meter große Power Wall- FORDLiive-Center sind Bestandteil des FORDLiive-AngebotsFord ProTM hat dieser Tage sein FORDLiive-Center auf dem Ford-Werksgelände inKöln-Niehl in Betrieb genommen. Die derzeit 30 FORDLiive-Center-Spezialistenarbeiten auf einer Fläche von 345 Quadratmetern werktäglich von 8 bis 18 Uhr.Ihre zentrale Aufgabe ist es, die Ford Transit-Center - also die aufFord-Nutzfahrzeuge spezialisierten Händler-Betriebe in Deutschland, Österreich,der Schweiz (DACH-Märkte) sowie in Benelux - dabei zu unterstützen, dieEinsatzbereitschaft der Kundenfahrzeuge zu maximieren, indem die service- undwartungsbedingten Werkstatt-Aufenthalte auf ein Minimum verringert werden. Dennnur einsatzbereite Nutzfahrzeuge sind produktiv. So konnten, bezogen auf dieNutzfahrzeuge der Ford-Kunden, dank FORDLiive allein im vergangenen Jahreuropaweit 301.000 Stunden an service- und wartungsbedingter Stand- und damitAusfallzeit vermieden werden. Dies entspricht einem Gegenwert von 138.000 Euro.Wichtig zu wissen: Die service- oder reparaturbedingten Ausfallzeiten sind nachden Kraftstoff- und den Abschreibungskosten der drittgrößte Kostenfaktor fürFlottenbetreiber. Die Ford Transit Center, in Europa gibt es rund 800, inDeutschland sind es aktuell 233, sind auf Ford-Nutzfahrzeuge einschließlich desvollelektrischen Ford E-Transit spezialisiert.Jeder der FORDLiive-Center-Spezialisten betreut im Schnitt rund zehnHändlerbetriebe mit durchschnittlich 15 bis 30 Fällen. DieFORDLiive-Center-Spezialisten stützen sich dabei auf unterschiedliche Daten - sozum Beispiel auf Fahrzeug-Zustandsdaten, die per bordeigenem Fahrzeug-Modem inEchtzeit an die Händler-Betriebe und an Ford übertragen werden, und aufReparatur-Statusdaten, die die Ford-Händlerbetriebe übermitteln, sowie auf Datenaus dem Pannenhilfe-Netzwerk von Ford.Jörg Pilger, Direktor Ford Customer Service für Deutschland, Österreich und dieSchweiz, erklärt: "Basierend auf unserem Versprechen, die Kunden bei derProduktivitätssteigerung ihres Unternehmens zu unterstützen, vernetzen unsereSpezialisten im FORDLiive-Center das Ford Know-how und die Daten derKundenfahrzeuge mit unseren Ford Partnern - so können die erforderlichen Teilebeziehungsweise Reparaturanweisungen sowie die technische Unterstützung proaktiv