JEFFERIES stuft Synlab auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Synlab nach vorläufigen Jahreszahlen und trotz einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Der Labordienstleister habe zwar das eigene Umsatzziel übertroffen, aber 2022 schlechter als anvisiert bei der Marge abgeschnitten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die schlechtere Profitabilität führte er vor allem auf Inflationsdruck im Geschäft abseits der Corona-Tests zurück. Die Herausforderungen dürften auch 2023 anhalten. Der Markt dürfte sich daneben auf die Halbierung des Budgets für Übernahmen konzentrieren./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 02:21 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 02:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Synlab

