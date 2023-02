Welche Vermögensverwaltenden Fonds gehörten im Januar 2023 zu den besten zwanzig Prozent ihrer Kategorie in den Betrachtungszeiträumen 10 Jahre, 7 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre oder ein Jahr?

Jeden Monat zeigen wir Ihnen an wechselnden Beispielen, welche Informationen Sie auch selbständig aus dem Report ziehen könnten. Diesen Monat:

Welche Fonds konnten im Januar 2023 zu den besten 20 Prozent (5 Sterne) des 10-Jahres-Rankings aufschließen?

Im Januar konnten sich 80 Vermögensverwaltende Fonds im 10-Jahres MMD-Ranking verbessern (Aufsteiger). Hinzu kamen 2 Neueinsteiger, die erstmals ein 10-Jahres MMD-Ranking erhielten.

Folgende Fonds konnten ihr Ranking verbessern und gehören im Januar, in der Zehnjahresbewertung, neu zu den besten 20 Prozent ihrer Kategorie:

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der Alpen Privatbank Vermögensfonds-Konservativ, der BL Global 30, der BW Portfolio 20, der Sparinvest SICAV Securus, der Swisscanto Portfolio Fund Responsible Select, der VR Premium Fonds-Securitas/Stiftungen und der Weberbank Premium 30 Fonds um jeweils einen Stern und schlossen sich damit den Fonds mit 5 Sternen an.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen, der College Fonds, der CondorBalance Universal und der MSIF Global Balanced Risk Control Fund of Funds sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte im Januar an der Spitze der Aufsteigerliste drei Fonds mit 5 Sternen verzeichnen. Der Allianz Strategiefonds Wachstum, der BFI Dynamic und der Ganador Ataraxia Fonds stiegen um jeweils einen Stern.

Der ODDO BHF Polaris Flexible, der P&R-Real Value und der PVV Classic Fonds führten in der flexiblen Anlagestrategie die Liste der Aufsteiger an und erreichten 5 Sterne im MMD-Ranking.

