Hut 8 nähert sich seinem Ziel, bis 2025 klimaneutral zu werden, durch ein innovatives Recyclingprogramm

TORONTO, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: ERS International HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Mining-Pioniere in Nordamerika und Anbieter von leistungsstarken Computing-Infrastrukturen, hat sich mit dem Programm für Kohlenstoffemissionsgutschriften der Sparta Group, das von seiner Abteilung für Elektroschott ERS International in Leben gerufen wurde, zusammengeschlossen, um durch die Wiederverwendung und das Recycling von ca. 220 Tonnen Elektronikschrott seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, wodurch das Unternehmen Emissionsgutschriften für ca. 5.200 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente erwirbt.

In Zusammenarbeit mit ERS International der Sparta Group recycelte Hut 8 ausgemusterte Miner und Teile und erwarb damit rund 5.200 hochwertige Kohlenstoffemissionsgutschriften

Im Rahmen des Recyclingprogramms, das erste seiner Art in Kanada, wird nach Bilanzierung der Versand- und Verarbeitungskosten für jede Tonne Kohlendioxid, die von Deponien abgeleitet wird, ein Kohlenstoffgutschrift generiert. Die Kohlenstoffgutschriften werden von der AET Group verifiziert, die Prüfer für BGIS und Brookfield war. Hut 8 wird die Kohlenstoffgutschriften in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erhalten.

„Wir haben uns für eine Partnerschaft mit ERS International entschieden, weil es sein innovatives Programm uns ermöglicht hat, obsolete Miner verantwortungsvoll zu recyceln und gleichzeitig sinnvolle Schritte zu unternehmen, um unsere CO2-Neutralität zu erreichen", sagte Arnold Lee, Director of ESG bei Hut 8. „Dieses Programm ermöglicht es Hut 8, die Auswirkungen von elektronischem Abfall zu minimieren und CO 2 von der Freisetzung in die Atmosphäre abzuleiten und gleichzeitig verifizierte Kohlenstoffgutschriften zu generieren, die von der Canadian Standards Association anerkannt werden."

„Es ist großartig, dass Hut 8, ein Unternehmen, das entschlossen ist, in Bezug auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im digitalen Mining ein Beispiel zu setzen, eines der Ersten ist, die unser Programm für Kohlenstoffgutschriften nutzen. Wann immer wir einem Unternehmen dabei helfen können, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ist dies auch ein Gewinn für uns. Wir konzentrieren uns darauf, Unternehmen, die auf unsere Dienste vertrauen, durch dieses Programm ihre CO2-Neutralitätsziele zu erreichen", sagt Joseph Cimorelli, Director of Global Business Development bei ERS International.