DAX bricht ein und erholt sich wieder

Dabei wurde der DAX auch durch einen weiter schwächeren S&P 500 in den USA unter Druck gesetzt. Der S&P 500 ging per Börsenschluss ebenfalls mit einer schwachen Tageskerze aus dem Handel und könnte vor weiteren Abgaben und einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart stehen und damit ein weiteres Schwächesignal generieren. In diesem Fall dürfte sich auch der Druck auf den DAX weiter erhöhen.

Die bärische Vortageskerze wurde bestätigt, der DAX eröffnete am heutigen Dienstag mit einem Gap-down und erreichte im bisherigen Tagestief 15.289 Punkte. In der Folge konnte sich der DAX aber wieder erholen und zeigt sich aktuell bei 15.440 Punkten höher. Und könnte damit Kurs auf den Widerstand bei 15.520 Punkten nehmen.