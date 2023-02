Die Xbox-Konsole war damals ein Gamechanger – im wahrsten Sinne des Wortes. Als Microsoft die Spielebox vor über 20 Jahren auf den Markt brachte, war dies der Beginn einer langfristigen Erfolgsstory. Der Markt für Onlinespiele wächst weltweit, wird immer facettenreicher und generiert Milliardenumsätze. Ein Teilsegment ist der Bereich Gaming-Abos, der aktuell nur einen geringen Anteil am Online-Spielemarkt hat. Doch dieser dürfte parallel zur Zahl nutzbarer Geräte und flexiblerer Einsatzmöglichkeiten, deutlich steigen.

Microsoft sieht großes Wachstumspotenzial in dem Bereich, den es über den Xbox Game Pass bespielt. Dabei handelt es sich um einen Abo-Dienst für Videospiele, der im Juni 2017 an den Start ging und Nutzern gegen eine monatliche Gebühr von 10 bis 15 US-Dollar Zugang zu über 400 unterschiedlichen Spielen ermöglicht – und zwar auf verschiedenen Geräten (Cloud Gaming). Die Spiele sind in einem Katalog gebündelt und stammen von verschiedenen Entwicklern und Anbietern. Derzeit nutzen über 25 Millionen Abonnenten das Angebot – Tendenz steigend. Denn heute hat Microsoft verkündet, dass der Game Pass auf Dutzende neuer Märkte ausgeweitet werde und danach erstmal in 86 Ländern verfügbar sei.