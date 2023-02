Saturn Oil & Gas Inc. meldet den Abschluss der Übernahme von Ridgeback Resources Inc.

Calgary, Alberta – 28. Februar 2023 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu melden, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Januar 2023 die bereits angekündigte Übernahme von Ridgeback Resources Inc. („Ridgeback-Übernahme“), einem in Privatbesitz befindlichen Öl- und Gasproduzent mit einem Transaktionswert von rund $516 Millionen1, der sich auf die Leichtölförderung in Saskatchewan und Alberta konzentriert, erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Ridgeback-Übernahme bedeutet:

- etwa 17.000 boe/d an zusätzlich gefördertem Öl und Erdgas (Steigerung um etwa 140 %) und

- eine angestrebte Produktionsrate von über 30.000 boe/d (82 % Rohöl und NGLs).

„Mit dem Abschluss der Ridgeback-Übernahme hat Saturn seine Produktionsbasis für Leichtöl mit einem umfassenden und nachhaltigen Portfolio an Entwicklungsmöglichkeiten diversifiziert“, so John Jeffrey, CEO von Saturn. „Wir verfügen jetzt über ein Gesamtinventar von über 940 (brutto) erfassten (booked) Bohrstandorten, um die Produktion von Saturn über ein Jahrzehnt aufrechtzuerhalten.“

Die Gegenleistung für die Ridgeback-Übernahme umfasste Barmittel in Höhe von $475 Millionen und die Ausgabe von 19.406.167 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“)1. Der Baranteil des Kaufpreises wurde durch die Nettoerlöse aus der zuvor angekündigten Bought Deal-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von $125 Mio. („Finanzierung“) und Erlöse aus einem geänderten und angepassten Kreditvertrag mit dem bestehenden Kreditgeber des Unternehmens finanziert, der die Darlehenskapazität des Unternehmens erhöhte und zusätzliche Erlöse in Höhe von $375 Millionen bereitstellte. Die Finanzierung wurde mittels eines Prospektnachtrags zum Basisprospekt des Unternehmens abgeschlossen und von Echelon Capital Markets als alleiniger Bookrunner und Co-Lead, Canaccord Genuity Corp. als Co-Lead sowie mit einem Versicherungskonsortium, darunter Eight Capital, Beacon Securities Limited und Paradigm Capital Inc., besichert. Das Unternehmen erhielt strategische Lead-Aufträge von GMT Capital Corp., Libra Advisors, LLC und anderen institutionellen Investoren und wird versuchen, bis zu zwei neue Mitglieder in das Board of Directors zu berufen, um dessen technische und operative Expertise zu erweitern.