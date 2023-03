Dr. Reuter Investor Relations - Biofrontera AG hat die Weichen auf nachhaltige Profitabilität gestellt

Bei den Aktionären der Biofrontera AG wurden gerade in den letzten 15 Monaten die Nerven auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Umfassende strukturelle Neuerungen in der Firmenstruktur, ein mehrfacher Vorstandswechsel, ein Übernahmeversuch durch die Deutsche-Balaton-Gruppe und dazu ein Aktienkurs, der nach dem großen Einbruch im Verlauf des Jahres 2022 unter großen Schwankungen mehrere Erholungsversuche unternahm – die Liste der Turbulenzen ist lang.

Wirft man dagegen einen Blick auf das operative Geschäft, sind die Chancen gut, dass die Biofrontera AG ihr seit Jahren erklärtes Ziel, dauerhaft schwarze Zahlen zu schreiben, im Geschäftsjahr 2023 realisieren wird. Mit der im Januar beschlossenen Kapitalerhöhung um nominal und real rund sieben Millionen Euro ist die Gefahr von finanziellen Engpässen aus dem Weg geräumt. Zugleich ebnet die Entkonsolidierung der ehemaligen US-Tochter Biofrontera Inc. im Verbund mit den letzten Quartalsergebnissen den Weg in eine profitable Zukunft und eine höhere Börsenbewertung.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 erzielte die Biofrontera-Gruppe einen Gesamtumsatz von 21,9 Millionen Euro. Gegenüber den fast 18,8 Millionen Euro aus dem Vorjahr ist das eine Steigerung um gut 19 Prozent. Davon entfallen fast 15,3 Millionen Euro auf die Lizenzerlöse der US-Tochter Biofrontera Inc. Die europäischen Märkte, in denen die Biofrontera AG unterwegs ist, steuerten 2,8 Millionen Euro und damit 27 Prozent mehr als vor einem Jahr zum Gesamtumsatz bei. Im dritten Quartal hat das Wachstum des Gesamtumsatzes mit einem Plus von 27 Prozent auf mehr als 6,8 Millionen Euro weiter an Fahrt gewonnen.

Beim operativen Ergebnis auf EBIT-Basis setzte sich die positive Trendwende der Vorquartale fort: fast 1,5 Millionen Euro im dritten Quartal und mehr als 4,4 Millionen Euro im Zeitraum Januar bis September wurden hier verbucht. Aufgrund der Entkonsolidierung der Biofrontera Inc. ist ein direkter Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Vorjahr nicht aussagekräftig, da in den Vorjahreszahlen die Zahlen der Biofrontera Inc. enthalten sind.