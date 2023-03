Reflex Advanced Materials veröffentlicht einen NI 43-101 konformen technischen Bericht, der äußerst aussichtsreiche Ziele zur Graphitexploration identifiziert

2. März 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX) (OTCQB:RFLXF), (FWB:HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einreichung eines technischen, in Übereinstimmung mit den Standards of Disclosure for Mineral Projects unter National Instrument 43-101 („NI 43-101“) verfassten Berichts (der „Bericht“) zum Graphitprojekt Ruby des Unternehmens bekanntzugeben. Der Bericht beschreibt die Entdeckung mehrerer Explorationsziele im Projekt, die mit historischen Vorkommen übereinstimmen und in neuen Gebieten liegen, basierend auf früheren Arbeiten, Kartierung, geophysikalischen Untersuchungen und Probenahmen aus dem Jahr 2022. Der Bericht wird auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com veröffentlicht werden.