Mit der Silicon Valley Bank ist die 16.größte Bank der USA (nach Einlagen) pleite - und das bringt die US-Notenbank Fed in ein unlösbares Dilemma: eigentlich müsste sie jetzt Banken vor Ansteckungsgefahr retten (vor allem die Regionalbanken) und die Zinsen senken, aber dann würde die Inflation wieder durch die Decke schießen! Pest oder Cholera lautet also nun die Wahl für die Fed. Dabei haben die US-Notenbank und die Bankenaufseher das derzeitige Problem maßgeblich mit zu verantworten: Nach der Finanzkrise wurden Banken mehr oder weniger gezwungen, Anleihen zu kaufen. Dann aber musste die Fed aufgrund der Inflation die Zinsen anheben, wodurch die Finanzinstitute von gleich zwei Seiten in die Zange genommen wurden: Verluste in ihrem Anleiheportfolio und Mittelabflüsse von Kundengeldern, die nun bei Staatsanleihen attraktive Renditen bekommen - eine Todesspirale!

Hinweise aus Video: