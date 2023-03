Der Goldpreis ist am Mittwoch erneut deutlich über die psychologisch wichtige Marke von 1.900 US-Dollar gestiegen. Anleger fürchten offenbar ein Übergreifen der US-Bankenkrise auf Europa.

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat zuvor ihre eigene Bilanzprüfung kritisiert. Bei den internen Kontrollen seien "erhebliche Mängel" in der Finanzberichterstattung festgestellt worden, hieß es. Und: Ein saudischer Großaktionär will kein Geld mehr in die angeschlagene Credit Suisse stecken. Die Bank kämpft in der Folge mit einem Abfluss von Kundengeldern, die Aktie stürzte ab.