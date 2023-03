iMetal Resources bringt erfolgreich 1.094.133 $ durch Warrant-Ausübung auf und erweitert Marketingaktivitäten in Europa

Vancouver, British Columbia, Kanada – 14. März 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) berichtet über die Ausübung von 5.470.666 Warrants, wodurch sich der Bargeldbestand des Unternehmens mit Stand vom 13. März 2023 um 1.094.133 $ vergrößert. Die Warrants wurden im Zusammenhang mit einem öffentlichen Anteilsangebot durch das Unternehmen ausgegeben (siehe Pressemitteilung vom 8. April 2022).

„Ich freue mich sehr, über die erfolgreiche Ausübung von mehr als 5 Millionen Aktienkauf-Warrants zu berichten, wodurch das Unternehmen mehr als 1 Mio. $ in bar für iMetals generieren konnte“, sagte Saf Dhillon, President und CEO von iMetal Resources. „Die Warrant-Ausübung zeigt deutlich das Vertrauen der Investoren in das Management und die Projekte unseres Unternehmens. Die zusätzlichen Erlöse werden als allgemeines Arbeitskapital und für die weitere Exploration unseres Vorzeigeprojekts Gowganda West genutzt.“

Das Unternehmen setzt weiterhin seine Pläne für die nächste Bohrphase auf Gowganda sowie für das Digitally Enhanced Prospecting („DEP“)-Programm auf Ghost Mountain um. Mit diesem Programm soll in Kürze begonnen werden.

Außerdem möchte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sein Budget für Marketingdienstleistungen mit der MIC Market Information & Content Publishing GmbH („MIC“) (Adresse: Gerhart-Hauptmann-St. 49b 51379 Leverkusen; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628) um weitere 150.000 EUR aufgestockt hat. MIC wird bis zum 15. April 2023 oder bis das Budget aufgebraucht ist, mit seinen Online-Programmen das Investoreninteresse in das Unternehmen steigern und über verschiedene Online-Plattformen und unterschiedliche Aktivitäten neue potenzielle Investoren anziehen. Der zusätzliche Betrag wird MIC sofort zur Verfügung gestellt, sodass die Aktivitäten über den zuvor geplanten Endtermin vom 15. März 2023 hinaus weiterlaufen. Die Werbeaktivitäten sollen per E-Mail, über Facebook und Google laufen. Die an MIC zu zahlende Vergütung umfasst keine Aktien des Unternehmens. Außer den bestehenden Marketing-Vereinbarungen hat MIC keine weiteren Beziehungen zu dem Unternehmen.