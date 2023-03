Analyst Peter Bisztyga von der Bank of America begründete die Kaufempfehlung mit strukturellen Wachstumstreibern infolge des grundsätzlichen Umbaus der Energiewirtschaft. Diese Treiber machten die von steigenden Zinsen ausgehenden Belastungen mehr als wett. Zudem verfüge Eon über eine starke Bilanz, was Investitionen ermögliche./bek/tih

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine neue Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat den Kurs der Eon -Aktie am Donnerstag auf den höchsten Stand seit einem Jahr getrieben. Mit einem Aufschlag von 3 Prozent auf 10,69 Euro avancierten die Papiere des Energiekonzerns zum zweitgrößten Gewinner im Dax hinter Deutsche Börse . Vom Tief im November bei 7,28 Euro hat sich der Eon-Kurs um fast die Hälfte erholt, seit Jahresbeginn sind die Papiere der siebtstärkste unter den 40 Dax-Titeln.

AKTIEN-FLASH Kaufempfehlung der Bank of America treibt Eon an

