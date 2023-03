DZ BANK stuft Daimler Truck auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Lkw-Hersteller habe nach einem soliden Jahr 2022 einen positiven Ausblick auf 2023 gegeben, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter sollten in den kommenden Quartalen von dem gut gefu?llten Auftragsbuch sowie einer Entspannung der Logistik- und Lieferketten profitieren./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 08:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2023 / 08:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m