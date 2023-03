14.03.2023 -



Kontrazyklische Chance bei Qualitäts- und Wachstumsaktien

Der Monat in Kürze:

Konsolidierung an den Kapitalmärkten nach starkem Jahresstart

Robuste amerikanische Wirtschaftsdaten und hartnäckige europäische Inflation entfachen erneut die Zinsdiskussion

Anleihen fallen deutlich, Aktienmärkte sind wenig beeindruckt, Qualitäts- und Wachstumsaktien können sogar zulegen

Marktupdate

Starke Wirtschaftsdaten, steigende Zinsen, pessimistische Stimmung - alles kein Problem für Qualität und Wachstum. Das Segment ignoriert die seltsame „no landing" Diskussion und ist reif für eine Gegenbewegung.

Nach dem starken Jahresstart konsolidierten die Kapitalmärkte im Februar. Robuste amerikanische Wirtschaftsdaten, hartnäckige europäische Inflation und eine schleppende Wiedereröffnung in China dämpften die Stimmung der Anleger. Die erhoffte Pause bei den Zinsanhebungen wurde wieder in Frage gestellt, die Themen der Vormonate rund um Inflation und Wirtschaftswachstum neu aufgerollt. Neben dem „hard landing" und dem „soft landing" der Wirtschaft wurde eine dritte Variante in der Presse vorgestellt: Durch die Wortneuschöpfung „no landing" - also stabiles Wachstum mit erhöhter Inflation - wird die Diskussion immer seltsamer.

Die Aktienmärkte zeigten sich insgesamt wenig beeindruckt, Technologie-, Qualitäts- und Wachstumsaktien konnten trotz steigender Zinsniveaus sogar zulegen. Auffällig war auch, dass die Outperformer des Vorjahres wieder schwächer tendierten, dazu gehörten die defensiven Sektoren Gesundheit und Versorger oder die Value Sektoren Energie und Grundstoffe. Die Anleihen konnten sich den steigenden Zinsniveaus nicht entziehen und gaben auf breiter Front nach, angeführt von Staats- und Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten. Da gleichzeitig die Prämien für Kreditrisiken zurückgingen, konnten sich Hochzinsanleihen noch am besten halten.

In der Gesamtschau reagieren gerade die Aktienmärkte nicht mehrwie gewohnt auf die Themen von gestern. Es stellt sich vor allem die Frage, wieso Qualität und Wachstum im Februar nicht stärker korrigiert haben. Starke Wirtschaftsdaten, steigende Zinsen, pessimistische Stimmung - alles kein Problem. Aus unserer Sicht liegt die Lösung bei den Unternehmensergebnissen. Diese sind zuletzt gar nicht so schlecht ausgefallen, teilweise verbreitet sich verhaltener Optimismus. Analysten erwarten zwar immer noch starke Gewinnrückgänge, verschieben den Zeitpunkt aber nach hinten in das zweite Halbjahr. In der Zwischenzeit könnte eine Stabilisierung bei den Zinsniveaus die „Ausrede" für eine vorgelagerte Kursrallye bieten.



Wir bleiben bei unserer Einschätzung des Vorjahres - die bestehenden Trends bei Aktien, Anleihen, Zinsen und Währungen sind weit fortgeschritten, kleine Stabilisierungen können von heftigen Gegenbewegungen gefolgt werden. Die Segmente Qualität und Wachstum sind reif für solch eine Gegenbewegung und damit interessant für kurz- und langfristig orientierte Anleger auf der Suche nach einer kontrazyklischen Chance.



Lesen Sie mehr im vollständigen ESG-Marktkommentar Februar 2023 .