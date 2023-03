Rüstungskonzern Rheinmetall startet mit Kurssprung in den Dax

(neu: aktualisierte Kursreaktion, mehr Hintergrund)

FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Aufnahme von Rheinmetall in den deutschen Leitindex Dax hat dem Rüstungs- und Technologiekonzern am Montag einen Kurssprung beschert. Dank der regen Nachfrage der Anleger stiegen die Aktien des Rüstungskonzerns bis zum Nachmittag um gut 5 Prozent auf knapp 250 Euro. Der Konzern setzte sich damit an seinem ersten Tag im Dax an die Spitze des deutschen Leitindex.

Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern. Bei Militärfahrzeugen und im Munitionsgeschäft zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den drei größten Herstellern der westlichen Welt. Rheinmetall hat derzeit einen Börsenwert von über 10 Milliarden Euro. Seit der russischen Invasion in die Ukraine vor gut einem Jahr hat sich der Börsenkurs der Aktie mehr als verdoppelt. In seinen zivil ausgerichteten Bereichen ist Rheinmetall unter anderem Zulieferer für die Autoindustrie.