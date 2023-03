Die Aufwärtsdynamik innerhalb des Keils und insbesondere den aktuellen Jahrestiefs von 130,47 Euro hat sichtlich zugenommen, in der Regel erfolgt ein Ausbruch aus solchen Formationen häufig beim vierten Anlauf. Zwar gelang dies am Montag noch nicht vollends, allerdings notiert das Barometer derzeit noch an der oberen Begrenzung und könnte noch in dieser Woche ein solches Szenario wahr werden lassen. Jetzt gilt es den Index genauestens zu beobachten, um nicht den Anschluss zu verpassen.

Tages- und Wochenschlusskurse entscheidend