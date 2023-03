Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein sinddie Gründer und Geschäftsführer der SocialNatives GmbH, mit der siemittelständische Betriebe in den Bereichen Employer Branding, HR-Marketing undSocial Recruiting unterstützen. Erfahren Sie hier, welche neuen Trends undStrategien sich derzeit im digitalen Recruiting ergeben.Auch im Jahr 2023 steht der Fachkräftemangel auf der Liste der wirtschaftlichenProbleme ganz oben. Allerdings hat es sich mittlerweile herumgesprochen, dasspotenzielle neue Mitarbeiter nicht mehr über klassische Zeitungsanzeigenerreicht werden. Das liegt unter anderem an den Veränderungen durch dieDigitalisierung, am demografischen Wandel und am Bewerberverhalten. Zugleicheröffnet diese Entwicklung auf vielen Gebieten neue Chancen. Norbert Nagy, VietPham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein von der SocialNatives GmbH sindExperten auf dem Gebiet der digitalen Rekrutierung und unterstützenmittelständische Unternehmen darüber hinaus auch in den Bereichen EmployerBranding und HR-Marketing. Bei ihrer Arbeit stehen die Experten in engemAustausch mit relevanten Verantwortlichen der Führungsetagen von Unternehmen. Sohaben sie einen direkten Einblick und halten sich immer auf dem neusten Stand.Welche aktuellen Trends und Strategien die digitale Mitarbeitergewinnung derzeitbereithält, haben sie im Folgenden verraten.1. Chatbots ermöglichen effizientes RecruitingDie Nutzung künstlicher Intelligenzen wird immer populärer. Und auch imRecruiting wird die Nutzung sogenannter Chatbots künftig möglich sein.Schließlich lassen sich so enorme Wettbewerbsvorteile generieren, da sie denRecruiting-Prozess effizienter und zeitsparender gestalten. Zwar sind etwaigeKI-Lösungen noch nicht auf dem Stand echte Menschen ersetzen zu können, dennochbieten Anbieter wie OpenAI oder ChatGPT interessante Möglichkeiten. So könnennicht nur vorgefertigte Antwortmöglichkeiten verwendet werden, sondernrealistische Gespräche geschaffen werden. Beispielsweise kann ein ChatbotBewerber zu ihrem Lebenslauf, ihren bisherigen Erfahrungen und Fähigkeitenstellen und entsprechende Antworten liefern. Bewerber profitieren davon, sichbesser auf das Bewerbungsgespräch vorbereiten zu können, während der Chatbotauch für die Unternehmen enorme Vorteile bringt. So können diese direkt mit denPersonalverantwortlichen kommunizieren und bei der Wahl geeigneter Kandidatenhelfen. Die menschliche Einsicht kann damit zwar noch nicht ersetzt werden, eine