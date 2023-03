Spannende Entdeckungsreise durch das Heumilch-Jahr

Innsbruck (ots) - Im neuen Kinderbuch "Begleite uns durchs Heumilch-Jahr!"

bringt die ARGE Heumilch Kindergartenkindern und Leseanfängern die nachhaltige

Kreislaufwirtschaft der Heumilch kindgerecht näher.



Heumilchbauern wirtschaften im Einklang mit der Natur. Im Frühjahr bringen sie

hofeigenen Dünger auf Wiesen und Weiden aus, um ein kräftiges Pflanzenwachstum

zu ermöglichen. Mit dem Start der Weidesaison sorgen Heumilchkühe durch das

Grasen auf den Weiden für zusätzliche Wachstumsimpulse und genießen von Sommer

bis Herbst frische Gräser und Kräuter. Währenddessen fahren die Bauern ihre

Heuernte ein, die die Kühe in den Wintermonaten ernährt.





Diesen nachhaltigen Kreislauf der Heuwirtschaft lernen die jungen Leserinnen undLeser in "Begleite uns durchs Heumilch-Jahr" anhand einer Jahreszeitenuhr aufunterhaltsame und spielerische Weise kennen. Sie erinnern sich gemeinsam mit denProtagonisten - Bauerntochter Laura und Luis, ihren Freund aus der Stadt - angemeinsame Abenteuer rund um den Bauernhof von Lauras Familie. Etwa daran, dassLuis im Frühling einmal versehentlich in einer Kuhflade landete und dabei vonLaura gelernt hat, dass Kuhmist der beste Dünger für Gräser und Kräuter ist.Oder, dass die Wiesen der Heumilchbauern erst dann gemäht werden, wenn diemeisten Pflanzen blühen, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und dass Kühe kühleTemperaturen lieben und deshalb auch gern einmal einen Ausflug in den Schneemachen. So erfahren sie nebenbei allerlei Wissenswertes zum Leben am Bauernhof.Für ein rundum gelungenes Lesevergnügen sorgen aber nicht nur all den lustigenErlebnissen von Laura und Luis, sondern auch zahlreiche Suchbilder und eineJahreszeitenuhr zum Herausnehmen, Ausmalen und Basteln."Mit 'Begleite uns durchs Heumilch-Jahr' möchten wir bei Kindern und derenEltern das Bewusstsein dafür schaffen, dass die traditionelle und nachhaltigeWirtschaftsweise der Heumilchbäuerinnen und Bauern entscheidend zum Schutz derUmwelt, des Klimas und der Artenvielfalt beiträgt", erläutert Christiane Mösl,Geschäftsführerin der ARGE Heumilch. "Zudem erhalten Kinder und Eltern vieleEinblicke in die Welt der Heuwirtschaft."Das Kinderbuch kann kostenlos über heumilch.com/broschueren bestellt werden.Über die HeumilchDie ARGE Heumilch ist die Nummer 1 bei der Erzeugung und Vermarktung vonHeumilch in Europa. Die Mitglieder der ARGE arbeiten nach einem strengenRegulativ, dessen Einhaltung von unabhängigen, staatlich zertifizierten Stellenkontrolliert wird. Nur Produkte mit dem Heumilch-Logo erfüllen diese sehrstrengen Bestimmungen. Die besondere Wirtschaftsweise wurde 2016 mit demEU-Gütesiegel g.t.S. - garantiert traditionelle Spezialität - für Kuhmilch und2019 für Schaf- und Ziegenmilch ausgezeichnet. Heumilch g.t.S. steht für einenbesonderen Schutz für noch mehr Qualität und Unverfälschtheit. In Europaerfüllen weniger als 3 % der erzeugten Milch die Kriterien der Heumilch.Bei der Heuwirtschaft handelt es sich um die ursprünglichste Form derMilcherzeugung. An den Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen Heumilchkühejeden Sommer auf heimischen Wiesen, Weiden und Almen, wo eine Vielzahl ansaftigen Gräsern und Kräutern wächst. Im Winter werden die Tiere mit Heuversorgt. Als Ergänzung erhalten sie Getreideschrot. Gärfutter wie Silage iststrengstens verboten. Sämtliche Produkte werden kontrolliert gentechnikfreihergestellt.Die Heumilchregionen befinden sich vorwiegend in den Alpen, wo Heuwirtschaftseit Jahrhunderten Tradition hat. Hauptproduktionsgebiete sind Vorarlberg,Tirol, Salzburg, Oberösterreich, die Steiermark sowie Bayern undBaden-Württemberg.