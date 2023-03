Der Nasdaq steigt und ist weiterhin klar der stärkste unter den US-Indizes - während gleichzeitig die Bilanzsumme der US-Notenbank Fed wieder deutlich zulegt im Rahmen der Bankenkrise. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der erneuten Ausweitung der Fed-Bilanz und der Stärke der Tech-Aktien? Ist das ein gutes Zeichen für die Märkte? Die Anleihemärkte preisen eine nahende Rezession ein, die Tech-Aktien schweben dagegen scheinbar in einer anderen Spähre. Dieses Muster gab es schon einmal: Derzeit ist die Outperformance des Nasdaq gegenüber dem US-Leitindex S&P 500 so groß wie zuletzt in der Finanzkrise - wie das damals endete, wissen wir. Das muß diesmal nicht so sein, aber die Krisenzeichen im Gefolge der Bankenkrise werden immer markanter..

Hinweise aus Video: