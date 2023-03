Emissionsmarkt Deutschland Emittenten setzen auf das zweite Halbjahr

Frankfurt am Main (ots) - Flaute auf dem Börsenparkett beendet: Erster

Börsengang in Frankfurt seit September 2022 / In Sachen Kapitalerhöhungen

verlief das Auftaktquartal solide / PwC-Experte Stephan Wyrobisch sieht erst im

zweiten Halbjahr wieder realistische Chancen für größere Initial Public

Offerings (IPOs)



Nach einem durchwachsenen Jahr 2022 ist der deutsche Emissionsmarkt solide ins

neue Jahr gestartet: Der Börsengang des Internetdienstleisters IONOS beendete

die mehrmonatige Flaute auf dem Frankfurter Börsenparkett. Auch in Sachen

Kapitalerhöhungen gibt das erste Quartal 2023 Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Eine breite Erholung des deutschen Emissionsmarkts ist durch die aktuellen

Turbulenzen auf den Finanzmärkten allerdings noch nicht in Sicht.