Photovoltaik-Strategie nachbessern alle Hebel auf schnellen Gigawattzubau umlegen (FOTO)

Berlin (ots) - Die PV-Strategie des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums

(BMWK) wird den Solar-Ausbau deutlich vereinfachen und beschleunigen. Sie bleibt

aber unter ihren Möglichkeiten. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)

zeigt, wo noch Leerstellen bestehen und was Priorität haben muss. Mit diesen

Nachbesserungen könnten die Ausbau-Ziele der Bundesregierung sogar übertroffen

und so die Defizite in anderen Bereichen ausgleichen werden. Parallel muss der

Aufbau einer europäischen PV-Industrie angeschoben werden.



"Die Vorschläge aus dem Wirtschaftsministerium sind eine gute Basis für die

nötige Verdreifachung des Zubau-Tempos auf jährlich 22 GW. Die Potenziale sind

aber noch lange nicht voll ausgeschöpft. Das A und O sind schlanke, digitale

Prozesse und der Abbau von Bürokratie. Es kann nicht sein, dass

Netzanschlussanfragen mit manuellen und ineffizienten Prozessen bearbeitet

werden oder Betreiber noch immer wie anno dazumal EEG-Gebote in Papierform

abgeben müssen", kommentiert bne-Geschäftsführer Robert Busch. Der bne hat heute

eine ausführliche Stellungnahme zur PV-Strategie des BMWK

(https://www.bne-online.de/de/news/detail/bne-stellungnahme-pv-strategie/)

abgegeben.