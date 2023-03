mientus eröffnet einen exklusiven Living Room in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Erleben Sie das exklusive Einkaufserlebnis im neuen mientus

"Living Room" . Dieser Bereich im mientus Store auf dem Kurfürstendamm 52 in

Berlin wurde speziell für VIP-Gäste entwickelt, um ein ungestörtes und intimes

Einkaufserlebnis zu ermöglichen.



Als VIP-Gast haben Sie die Möglichkeit, eine ruhige und private Umgebung zu

genießen, in der Sie sich voll und ganz auf Ihre Einkäufe konzentrieren können.

Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie z.B. eine individuelle Maßkonfektion

von unseren Partnern Kiton, Zegna oder Brioni wünschen, da Sie hier in aller

Ruhe Ihre Wünsche und Anforderungen besprechen und Ihre Maße aufnehmen lassen

können.