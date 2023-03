Eureka stellt eine neue Lösung für einen einfachen Frühjahrsputz vor

FRANKFURT, Deutschland, 26. März 2023 /PRNewswire/ -- Eureka, eine renommierte Staubsaugermarke, die sich innovativen Technologien widmet, hat eine neue Lösung für den Frühjahrsputz in Europa angekündigt. Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und den Käufern in der Region einen Vorteil zu bieten, hat Eureka einen seiner beliebtesten Staubsauger in Europa ausgewählt - den Eureka AK10.

Der Eureka Staubsauger AK10 [http://www.amazon.de/-/en/dp/B09YR4FBDW/] ist ein kabelloser Stabstaubsauger, der mehrere Funktionen erfüllen kann.