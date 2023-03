In Vorbereitung auf die für das 2. Quartal erwartete, vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung („PEA“) für sein Insitu-Rückgewinnungs-Projekt (ISR-Projekt) Crownpoint-Churchrock in New Mexico, USA, hat Laramide Resources Ltd. (TSX: LAM; ASX: LAM; OTCQX:LMRXF; FRA: L4R) durch 1.838 Meter Bohrungen bestätigt, dass die historisch gemessenen Bohrergebnisse für Ressourcenschätzungen geeignet sind und mit früheren Studien übereinstimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Risiko einer Erschöpfung von chemischem Uran im Vergleich zu radiometrischem Uran in der Churchrock-Mineralisierung gering ist.

Die Churchrock-Grundstücke innerhalb des Crownpoint-Projekts umfassen 4.053 Acres innerhalb des historischen Bergbaudistrikts Grants in McKinley County, New Mexico. Im Jahr 2017 erstellte SLR, früher bekannt als Roscoe Postle Associates Inc. („RPA“), einen technischen Bericht zu den Churchrock-Grundstücken anhand der bis September 2017 verfügbaren Bohrlochdaten. Die Daten früherer Betreiber wurden konsolidiert und digitalisiert, was zu einer Datenbank mit 1.667 Bohrlöchern mit insgesamt 1.841.545 Fuß Bohrungen führte. Unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 ft-% eU3O8 beläuft sich die abgeleitete Mineralressource auf insgesamt 33,9 Millionen kurze Tonnen (Mst) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,08% eU3O8 und einem enthaltenen Metallgehalt von 50,8 Millionen Pfund (Mlb) U3O8.

Die neu gewonnenen Bohrkerne werden u.a. für Tests benötigt, die für die Erteilung der New Mexico Aquifer Discharge Permit, der letzten für das Projekt erforderlichen materiellen Genehmigung, erforderlich sind.



Abbildung 1: Lage des Crownpoint-Churchrock-Uranprojekts

Crownpoint besteht aus zwei getrennten ISR-fähigen Lagerstätten, Crownpoint und Churchrock, die von einer einzigen NRC-Lizenz (SUA-1580) abgedeckt werden. Die PEA sieht vor, dass das Uran nur am Standort Churchrock mittels In-Situ-Rückgewinnung (ISR) abgebaut und in einer vorgeschlagenen neuen Aufbereitungsanlage am nahe gelegenen Standort Crownpoint, wo bereits eine bedeutende Projektinfrastruktur vorhanden ist, aufbereitet wird.

Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen bestätigten die Lage und den Tenor der Uran-Rollfronten bei Churchrock (Abbildung 2). Chemische Untersuchungen zeigen eine durchschnittliche Mächtigkeit von 18,3 Fuß mit 0,061% U3O8, verglichen mit einer gamma-äquivalenten durchschnittlichen Mächtigkeit von 21,7 Fuß mit 0,045% eU3O8. Ein Vergleich der historischen Zwillingsbohrungen mit den im Jahr 2022 fertiggestellten Bohrungen mit gleichem Gehalt (Tabelle 2) ergab eine durchschnittliche Mächtigkeit von 15,8 Fuß mit 0,039 % eU3O8 im Vergleich zu einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 20,5 Fuß mit 0,046 % U3O8 aus den nahe gelegenen historischen Bohrungen. Beide Vergleiche bestätigen, dass die historischen Bohrergebnisse für die Deklarierung von Mineralressourcen geeignet sind.

