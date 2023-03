Umbaukonzept treibt Varta an die SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Varta haben am Montag von einem Umbaukonzept für den schwächelnden Batteriekonzern profitiert. Die Papiere stiegen zuletzt um 12,9 Prozent auf 24,82 Euro an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax und erholten sich damit kräftig vom jüngsten Kursrutsch angesichts der allgemeinen Marktturbulenzen im Zusammenhang mit der Bankenkrise und der Geldpolitik. Damit schaffte es Varta 2023 zurück in die Gewinnzone, denn bisher hatte das Unternehmen im laufenden Jahr weiter an Wert verloren.

Varta hatte sich mit Banken und seinem Mehrheitseigner auf einen weitreichenden Umbau geeinigt. Dabei gehe es um eine Anpassung von Produktions- und Strukturkosten sowie um Investitionen in Wachstumsfelder wie Energiewende und E-Mobilität, teilte Varta bereits am Freitagabend nach Börsenschluss mit. Dadurch würden die zentralen Voraussetzungen für eine Stabilisierung und eine langfristig positive Entwicklung des Unternehmens geschaffen. Auch eine Senkung der Personalkosten gehöre dazu.