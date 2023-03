BERENBERG stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Heidelberger Druck beim Kursziel von 2,50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Es handle sich um einen Premiumhersteller mit vielerlei Wachstumschancen, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nennt den zunehmenden Fokus auf die Verpackungsindustrie, das neue Abogeschäft und die Aktivitäten im Bereich E-Mobilität./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 16:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 1,690EUR gehandelt.