Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Gründer und Geschäftsführer derElvinci.de GmbH. Der Retourengroßhändler hat es sich zur Aufgabe gemacht, mitdem An- und Verkauf von Retouren und anderen Produkt-Rückläufern für mehrNachhaltigkeit und eine rationelle Lagerhaltung zu sorgen. Dabei unterstützt derUnternehmer seine Kunden aus Produktion und Handel nicht nur bei der Vertiefungder Wertschöpfungskette, sondern sorgt auf Wunsch auch für eine automatisierteKlassifizierung der Waren für einen schnellen Weiterverkauf. Erfahren Sie hier,wie Handelsunternehmen mit der Verwertung von Retourenwaren punkten können.Der Boom im Onlinehandel ist ungebrochen, schließlich hat die bequeme Lieferungan die Wohnungstür für die Kunden viele Vorteile. Der Preis für die schnelleBestellung und Lieferung sind jedoch zahlreiche Retouren - nach Schätzungengehen im Bundesgebiet jährlich mehr als 500 Millionen Produkte an die Händlerzurück. Die weitaus meisten dieser Artikel sind dabei grundsätzlich wie neu,können allerdings aus hygienischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht soeinfach weiterverkauft werden. Für viele Handelsunternehmen war es daher bislanggünstiger, einwandfreie Ware einfach zu vernichten - eine ökonomisch undökologisch mehr als fragwürdige Praxis, wie auch Konstantinos Vasiadis,Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH, weiß. Der Retourengroßhändler kennt dieVorteile einer besseren Kreislaufwirtschaft für die Unternehmen genau und willmit einer Kombination aus Warenklassifizierung und automatisiertem Weiterverkaufdafür sorgen, dass die Handelsunternehmen die natürlichen Ressourcen schonen unddabei auch noch Kosten sparen.Der Verbraucher legt zunehmend Wert auf ökologische VerantwortungViele Händler und Produzenten sahen sich bislang gezwungen, zahlreicheRückläufer und Retouren ungeprüft wegzuwerfen - ein Wiedereinstellen der Artikelwar rein wirtschaftlich gesehen einfach nicht sinnvoll. Jedoch unternimmt nichtnur die Politik immer weitere Anstrengungen gegen diese Praxis, auch derVerbraucher reagiert immer sensibler auf dieses Thema und achtet zunehmenddarauf, wie umweltfreundlich Onlinehändler mit ihren Retouren umgehen. Daherhaben die Branchenriesen unter den Versandhändlern bereits reagiert und bereitenheute einen Großteil ihrer Retouren in einem automatisierten Prozess wieder auf.So werden etwa zurückgehende Waren gereinigt und hergerichtet, um sie wiedereinstellen zu können - was sich nicht als "neu" wiederverkaufen lässt, sei es