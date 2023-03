Vorfreude auf die Inflationsdaten treibt den DAX

Im Vorfeld der heute Mittag veröffentlichten Inflationsdaten wagen sich die Anleger weiter aus der Deckung und greifen bei deutschen Aktien zu. Der DAX hat den Deckel bei 15.250 Punkten weggesprengt und der Rutsch unter die psychologische 15.000 ist damit wieder vergessen. Was den Anstieg der Verbraucherpreise für März angeht, wird eine deutliche Verbesserung nach unten von noch 8,7 Prozent im Februar auf nun 7,3 Prozent erwartet.

Die Zahlen werden um 14 Uhr veröffentlicht und könnten dem DAX einen weiteren Schub geben, sollten sich die Worte des Chefvolkswirten der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, von gestern schon jetzt bewahrheiten. Der Geldpolitiker sieht auch keine Anzeichen einer Lohn-Preis-Spirale, was wegen der derzeit hart geführten Tarifverhandlungen quer durch alle Branchen nur schwer vorstellbar ist. Egal wie, der DAX muss in jedem Fall die 15.250 Punkte halten, um einen sicheren Stand zu haben. Auf der anderen Seite dürfte die Luft bei 15.500 bereits wieder etwas dünner werden.

Allgemein beruhigt sich die Marktlage den Turbulenzen im Bankensektor deutlich. Dies sieht man besonders am Volatilitätsindex VIX, der die Schwankungsbreite des S&P 500 abbildet. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank sprang der Wert des Index auf 30, was als verhältnismäßig hoch angesehen werden kann. Innerhalb weniger Tage kam der Wert wieder auf 20 zurück und damit auf das Niveau vor dem Bankenausfall. Die Lage hat sich also sehr schnell entspannt und die Investoren scheinen das Thema bereits abgehakt zu haben.