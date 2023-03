Das kann so weitergehen! Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC), eine kanadische Goldgesellschaft, auf die wir die Leser von Goldinvest.de Anfang Februar das erste Mal hingewiesen haben, macht große Fortschritte mit der Entnahme der Großprobe auf ihrem Gold- und Silberprojekt Pilar in Mexiko. Nicht nur das, man kann zudem Ergebnisse von Proben aus diagnostischen Laugungstests präsentieren, die hohe Goldgehalte aufweisen!

Wie Tocan nämlich meldet, erbrachten diagnostische Laugungstests auf Edelmetalle in fünf Proben im Durchschnitt 6,2 g/t Gold, 7,6 g/t Gold, 1,3 g/t Gold, 11,1 g/t Gold und noch einmal 7,6 g/t Gold! Das sind ungewöhnlich hohe Gehalte für die Region, in der das Unternehmen tätig ist, wo Minen oft mit weniger als 1 g/t Gold produzieren… Allerdings handelt es sich um ausgewählte Proben, die nicht mit einem Durchschnittsgehalt für das gesamte Material gleichgesetzt werden dürfen. Dennoch sind die jetzt gemeldeten Ergebnisse ein wichtiger und sehr ermutigender Fingerzeig!

Auf jeden Fall setzt Tocvan die diagnostischen Laugungstests fort, die aus vier Grabenbereichen auf dem Projekt sowie einer groben Ausschussprobe eines ausgewählten Bohrkerns stammen. Erste Ergebnisse der Untersuchung deuten zudem darauf hin, dass „freies“ Gold (Nuggets!) in den Proben vorhanden ist, was bei visuellen Untersuchungen bestätigt wurde. Tocvan wird jetzt einen Schwerkraftkonzentrator nutzen, um offiziellen Tests auf das Vorkommen und die Menge an freiem Gold in den feineren Proben durchzuführen.

Für die Großproben sollten rund 1.000 Tonnen Material entnommen werden. Die will Tocvan dann auf dem Gelände eines privaten Minenunternehmens aufbereitet, um genauere Informationen zu den Gewinnungsraten und zu erwartenden Metallgehalten liefern. Das wird voraussichtlich einige Monate dauern, doch will Tocvan die Informationen dann nutzen, um die notwendigen Genehmigungsverfahren für Minen- und Aufbereitungsanlagen auf dem Pilar-Projekt zu planen und vorzubereiten.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen

Wie das Unternehmen von CEO Brodie Sutherland nun meldete, hat man bereits 1.200 Material für die Großprobe auf Halde gelegt und auch schon die ersten Lieferungen getätigt. Zudem sind Brech- und Siebanlage sowie die Laboreinrichtung laut dem Unternehmen bereits fertiggestellt, sodass die Vermahlung und das Sieben des Materials bereits angelaufen sind, während man weiter daran arbeitet, das Fundament und Drainagesystem für die Installation der Laugungsflächen fertigzustellen.

Fazit: Kein Wunder, dass Tocvan-CEO Brodie Sutherland sich „extrem“ erfreut zu den Fortschritten bei der Großprobe zeigt. Schließlich ist jetzt alles Material, das für die Beprobung benötigt wird bereits vorhanden. Und, darauf weist Sutherland hin, mit den Grabenziehungen und Aushebung im Gebiet der Großprobe sei man auf historische Arbeiten gestoßen, die offensichtlich, auf hochgradigere Mineralisierung abzielten. Daraus ließen sich entscheidende Informationen für die spätere Zielgenerierung gewinnen, so der CEO weiter, zumal man so auch exzellente, strukturelle Daten für die Modellierung erhalte. Hinzu kommen das freie Gold in den feineren Teilen des Probenmaterials sowie die ersten, sehr ermutigenden Ergebnisse der Laugungstests. Wie es derzeit aussieht, sind Tocvan Venture und Brodie Sutherland auf dem richtigen Weg.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tocvan Ventures halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tocvan Ventures und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.