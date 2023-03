Golden Independence gibt Abschluss der Akquisition des Goldprojekts Napoleon bekannt

Vancouver, British Columbia - 31. März 2023 / IRW-Press / Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NN) (das „Unternehmen“ oder „Golden Independence“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Akquisition des Goldprojekts Napoleon in Kamloops, British Columbia (die „Akquisition“) abgeschlossen hat.

„Wir sind begeistert, dass wir uns dieses aufregende Projekt sichern konnten, das ein Potenzial fuer die Entdeckung hochgradiger Goldvorkommen aufweist“, sagte Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. „Dieses Projekt verfügt über eine hervorragende ganzjährig verfügbare Infrastruktur mit einer Reihe von großen Minen im Bezirk und befindet sich zudem zu 100 % in unserem Besitz und ist frei von jeglichen Lizenzgebühren. Wir haben mit der Zusammenstellung historischer Informationen und Gesprächen zur Beauftragung von Auftragnehmern für ein erstes Explorationsprogramm begonnen und werden die Einzelheiten unseres Programms in Kürze bekannt geben.“

Goldprojekt Napoleon

Das Goldprojekt Napoleon umfasst 996 Hektar im Bergbaurevier Kamloops, etwa 35 Kilometer nordwestlich der Stadt Kamloops, British Columbia. Das Konzessionsgebiet befindet sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens und ist frei von Lizenzgebühren. Das Konzessionsgebiet verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit Straßenzugang über asphaltierte und gut unterhaltene Schotterstraßen und profitiert außerdem von einer kompetenten Bergbauarbeiterschaft mit mehreren aktiven Minen in der Gegend, einschließlich der Mine New Afton von New Gold.

Das Konzessionsgebiet ist höffig für eine mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Goldmineralisierung sowie für andere verwandte Mineralisierungstypen, wie etwa eine porphyrische Gold-Kupfer-Mineralisierung mit großen Tonnagen und eine Mineralisierung des Paläo-Seifenlagerstättentyps. Die Explorationsarbeiten in der Region reichen bis in die 1970er und 1980er Jahre zurück, als in mehreren Clustern von Quarzgang-Lesesteinmaterial über einer Diorit-Intrusion eine Goldmineralisierung mit Gehalten zwischen 3,4 und 547 g/t Gold[i] entdeckt wurde. Das Konzessionsgebiet grenzt an die Lagerstätte Bonaparte, die in der Vergangenheit ausgiebig erkundet wurde, einschließlich Untertageentwicklung, Tagebau und einer Massenprobe von 3.700 Tonnen, die einen Gehalt von 26,5 g/t Gold ergab[ii].