Heute: Achtung, Fed-Protokoll und Konjunktur-Daten aus den USA!

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 03/23

01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenbau 02/23

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 03/23

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 03/23

16:00 Uhr, Canada: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:30 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 02:00 USA IWF Treffen 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. 14:30 EUR EZB De Guindos Rede 15:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 16:00 CAN BoC Zins Statement 17:00 CAN BoC Pressekonferenz 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 USA FOMC Protokoll 21:15 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede



