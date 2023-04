DAX nach Amazon und Meta mit Turbo in den Freitag?

Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen:

Der DAX kann sich nach einem erneuten Test der 15.700er-Region am Donnerstag stabilisieren und auf starke Quartalszahlen fokussieren. Aus dem DAX selbst gab es eine Deutsche Bank und RWE, die mit sehr starken Zahlen die Anleger:innen begeisterte.

Zunächst starteten wir erneut mit einem GAP auf der Oberseite etwas leichter und hatten, genau wie am Vortag auch, die Region um 15.700 im Blick. Dort stieg ich mit dem Szenario "Rebound" in den Markt ein und nahm an der Gegenbewegung teil. Einen Ausschnitt aus meinem Trading siehst Du hier:

Die neu entstandene Kurslücke wurde dann zu den Verbraucherpreisdaten der EU wieder erreicht und in der Mittagszeit direkt geschlossen. Knapp darüber befand sich noch eine Kurslücke, die wir uns am Nachmittag näher ansahen, aber nicht ganz schliessen konnten.

Damit wurde der größere Widerstand aus der Vortagesanalyse am 27.04.2023 noch einmal erreicht und per Schlusskurs sogar bestätigt.

Die exakten Daten der Börse Frankfurt sind hier als Abbild dargestellt und zeigen Dir ein mögliches GAP für heute auf:

Denn nachbörslich aus Sicht der DAX-Akteure legten die US-Börsen deutlicher zu und hatten damit auch wieder Implikationen auf den Endloskontrakt gezeigt - dies stelle ich Dir gleich dar.

Meta zog die Wall Street nach oben

Die am Mittwochabend vorgestellten Ergebnisse von Meta Platforms begeisterten sehr und haben die Aktie deutlich anziehen lassen. Wir stehen nun am großen GAP aus 2022:

Damit auch den Gesamtmarkt, so dass der Nasdaq fast schon wie an der Linie gezogen die Unterstützungszone nun auf der Oberseite verlassen konnte:

Damit ist er übergeordnet nun nahe den Jahreshochs und bildet eine weitere Range aus, die über den Jahreshochs aus Februar verläuft:

In Summe legte der Nasdaq 2,43 Prozent zu und auch der marktbreite S&P500 konnte rund 2 Prozent ansteigen. Dies ist hier zusammengefasst:

Nachbörslich gab es weitere Daten großer Unternehmen. Stellvertretend bilde ich Amazon ab, die zunächst stark anzogen aber dann auch die Gewinne in der Nacht abgaben:

Weitere Unternehmen stelle ich im Video vor.

Was ist für den Tagesstart im DAX abzuleiten?

DAX-Ideen am Freitag 28.04.2023

Die Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen und seit Ende März hatten wir gestern skizziert - beide Linien sind gebrochen (Rückblick Wochenmitte):

Dennoch arbeitete sich der DAX nach oben bzw. bekommt kein weiteres Momentum auf der Unterseite - mit den Begrenzungen der letzten Tage bildet sich ab dem 17. April eine Range heraus:

Durch die nachbörsliche Stärke ist diese Range einmal durchlaufen worden. Wir standen am Abend bereits an der 15.900 und heute nur ein wenig tiefer zur Vorbörse:

Eine neue Kurslücke auf der Unterseite von rund 65 Punkten ist daher zum Start in den Handel aktuell zu prognostizieren.

Hierbei spielen genau solche gezeigten Kurslücken immer wieder eine wichtige Rolle.

Termine an der Börse für den Freitag

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Heute stehen eindeutig die Ölwerte im Fokus der Anleger:innen.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch wieder jede Menge Daten aus makroökonomischer Sicht.

Wir starten mit den Importpreisen aus Deutschland und haben nach der Arbeitslosenquote direkt das BIP aus Deutschland und der EU am Vormittag auf der Agenda.

14.30 Uhr starten die US-Daten mit den persönlichen Einkommen, den Privatausgaben und dem Arbeitskostenindex. Zeigen diese Daten weitere Inflation oder kühlt sich diese ab?

Zum Börsenstart werden dann noch der Chicago Einkaufsmanagerindex sowie das Uni Michigan Verbrauchervertrauen wichtig.

Alle wichtigen Termine des Tages sind hier noch einmal aufgelistet:

Am Abend stehen noch die CFTC-Daten kurz vor dem Wall Street Wochenschluss an.

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

