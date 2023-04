Mondelez International im Portrait: Guter Geschmack und mehr...

Im heutigen Kurzportrait geht es um Mondelez International , eines der größten Snackfood-Unternehmen der Welt: Mondelez ist die Nummer eins bei Keksen und die Nummer zwei bei Schokolade und Kaugummi. Die globalen Marken von Mondelez sind Nabisco, Oreo, Milka, Philadelphia, belVita, Cadbury, Toblerone, Trident, Tang und Halls. Weitere wichtige Marken sind Ritz, Tate's, Lacta, LU, What Thins, Swedish Fish, Triscuit und Chips Ahoy. Viele dieser Marken sind die Nummer eins in ihrem Marktsegment oder ihrer Region.





Keimzelle von Mondelez ist der Lebensmittelkonzern Nabisco und dieser gehörte in den 1980er Jahren zu RJR Nabisco. Der andere Teil der Firma war Zigarettenhersteller Reynold‘s. RJR Nabisco wurde nach einer beispiellosen Übernahmeschlacht von KKR übernommen und dann aufgeteilt. Die Geschichte wurde in einem Buch festgehalten mit dem Titel "Barbarians at the Gate" und führte zum Ende der Ära kreditfinanzierter Management-Buyouts (LBOs), die in den Börsencrash von 1987 mündete. Nabisco landete bei General Foods, die ihrerseits 1989 mit Philip Morris fusionierten, die es an ihre damalige Tochter Kraft Foods weiterreichten. Kraft wiederum spaltete sich später auf und separierte sein Keks-und Snackgeschäft als Mondelez International als Spin-off an seine Aktionäre. Einer der bekanntesten war Warren Buffett und dieser war entschieden gegen die Aufspaltung; deshalb verkaufte er seinen Anteil an Kraft Foods und reduzierte seinen Bestand an Mondelez kräftig. Stattdessen erwarb Buffett einige Jahre später zusammen mit Finanzinvestor 3G Capital den Wettbewerber Heinz Ketchup - um diesen dann anschließend mit Kraft Foods zu Kraft Heinz zu fusionieren. Seinen Restbestand an Mondelez hat Buffett dabei noch immer im Portfolio. Die rund 500.000 Aktien bringen es auf 0,1 % Gewichtung und sind einer seiner kleinsten Positionen - aber durchaus eine der interessanteren...